Die Option Put-Option der Bank Vontobel auf Netflix erscheint aktuell geradezu lächerlich. Mit dem Papier sind Inhaber berechtigt, die Aktie zum Fälligkeitstag am 4.1.2019 zu je 150 Euro zu verkaufen. Damit sich das lohnt, müsste die Aktie in dieser Zeit um mehr als die Hälfte an Wert verlieren! Das ist zwar nicht unmöglich, erscheint derzeit aber doch sehr unwahrscheinlich.

Netflix war bisher stets ein Garant für steigende Kurse an den Börsen und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...