Nordex hat in der abgelaufenen Woche etwas nachgegeben. Die Aktie notiert gut 2 % unter dem Niveau der Vorwoche. Innerhalb von zwei Wochen ging es um fast 2 % nach oben. Aber: In einem Monat beträgt das Plus damit 35 %! Die Aktie ist in blendender Verfassung, so die Chartanalysten. Im Einzelnen: Nordex hat damit den charttechnischen Aufwärtstrend klar wieder erreicht. Die Werte schoben sich nahe an die Grenze von 10 Euro heran. Sollte die Eroberung gelingen, sind frühere Zwischenhochs oberhalb ... (Frank Holbaum)

