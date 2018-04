Gazprom konnte in der vergangenen Woche erneut eine starke Bewegung nach oben vollziehen. Damit ist vor allem aus charttechnischer Sicht eine schöne Situation eingetreten. Denn: Nach einem Plus von mittlerweile 2,4 % in zwei Wochen ist die Aktie zurück im charttechnischen Aufwärtstrend. 3,80 Euro galten als Prüfsignal, das jetzt positiv erobert worden ist. Damit eröffnet sich die Chance, die Marke von 4 Euro relativ schnell wieder zu erobern. Bei 4,28 Euro findet sich zudem das bisherige 6-Monats-Hoch, ... (Frank Holbaum)

