Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen Wochen schon wieder mächtige Zeichen gesetzt. Die Aktie konnte in der vergangenen Woche dabei nur 1 % aufsatteln. Dennoch sieht es nach 3 % in zwei Wochen und mehr als 6 % Plus in einem Monat sehr gut aus. Die Aktie ist gerade charttechnisch in einer guten Position. Denn: Der Aufwärtstrend geht weiter. Die Hürde von 30 Euro wurde jetzt wieder angegangen. Das 6-Monats-Hoch 32,78 Euro wartet auf die Eroberung. Dies war am 27. Februar 2018 erobert ... (Frank Holbaum)

