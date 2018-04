Die Bitcoin Group hat viele Kritiker in der vergangenen Woche eines Besseren belehrt. Der Wert hat immerhin einen Aufschlag in Höhe von gut 5 % geschafft. Damit sind auch in zwei Wochen die Zahlen grün: 7 % Plus. Innerhalb eines Monats ging es für die Bitcoin Group somit um 15 % nach oben. All dies sind beste Voraussetzungen, um auch charttechnisch wieder grünes Licht zu geben. Der Charttrend war vergleichsweise stark nach unten gerichtet. Nun könnte es wieder aufwärts gehen. Die Marke von 50 ... (Frank Holbaum)

