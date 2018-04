Tesla konnte in der vergangenen Woche ein kleines Plus erzielen. Dabei ist die Aktie vor allem am Freitag nach oben geschossen. Es ging um gut 2 % nach oben. Dabei greift Tesla aus Sicht der charttechnischen Analysten nun eine wichtige Obergrenze an. Bei 240 Euro gäbe es wieder eine Chance, sogar in den kleineren kurzfristigen Aufwärtstrend zu wechseln. Noch sind die Chancen geringer als die Risiken. Allerdings ist der große Absturz verhindert, der hätte stattfinden können, wenn die Aktie Richtung ... (Frank Holbaum)

