Die Aktie von Infineon war in den vergangenen Wochen etwas unter Druck geraten, konnte aber eine bedeutende Untergrenze verteidigen. Deshalb gehen die Analysten derzeit davon aus, dass der Turnaround in den kommenden Sitzungen gelingen kann. Möglicherweise seien 15 % bis 20 % möglich. Konkret: Die Aktie hat in der vergangenen Woche gut 2 % zugelegt. Damit wurde die Grenze von 20 Euro bzw. 21 Euro verteidigt. So schafft Infineon wahrscheinlich, so die Erfahrung, ein Comeback auf mehr als 22 Euro ... (Frank Holbaum)

