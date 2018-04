Wie Focus Online berichtet, will die Bundesregierung die Einnahmen aus der deutschen Lkw-Maut bis zum Jahr 2022 auf 36 Milliarden Euro in die Höhe treiben. Bezahlen müssen das am Ende die Verbraucher, warnt die Logistikbranche, laut der bericht. Bildquelle: Shutterstock.com Lesen Sie mehr auf: www.focus.de

