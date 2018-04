Am Stichtag 15. November 2017 gab es in Österreich rund 3.900 Obstbetriebe mit einer Gesamtobstfläche von 15.700 Hektar (ha), wie aus vorläufigen Daten von Statistik Austria hervorgeht. Davon wurden bereits 30% biologisch bewirtschaftet (inkl. in Umstellung befindlicher Betriebe). Fast ein Viertel der gesamten Obstbaufläche (23%) war im Erhebungsjahr bewässerbar....

