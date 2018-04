Amazon.com gab am Donnerstag die Finanzergebnisse für sein erstes Quartal (Q1) bekannt, das am 31. März 2018 endete. Der Nettoumsatz ist um 43% auf 51,0 Milliarden USD gestiegen, verglichen mit 35,7 Milliarden in dem Q1 2017. AmazonFresh Depot. Foto © AmazonFresh Die begünstigende Auswirkung von 1,6 Milliarden USD durch Änderungen der Wechselkurse im Jahresvergleich...

