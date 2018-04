Lidl plant, 2018 seinen ersten Supermarkt in Serbien zu eröffnen, wobei der Fokus aktuell auf dem Erwerb von Standorten liegt, berichten in Belgrad ansässige Medien. Der Discount-Einzelhändler ist dabei, seine Präsenz in Serbien mit der Eröffnung weiterer 20 Läden in den nächsten zwei Jahren auszudehnen. Foto Lidl Lidl will auch ein Vertriebszentrum in Nova...

Den vollständigen Artikel lesen ...