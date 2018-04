Die österreichische Speisekartoffelsaison 2017/18 bleibt auch in der Endphase der Vermarktung unaufgeregt. Viele Landwirte haben ihre Läger mittlerweile geleert. In den nächsten Tagen dürften wohl die restlichen Bauernlager geräumt werden. Der Lebensmitteleinzelhandel wird nun vorrangig durch die angelegten Läger bei den Händlern versorgt, so das Agrarisches...

Den vollständigen Artikel lesen ...