Die US-Regierung beobachtete die Migranten auf ihrem Weg an die US-Grenze missbilligend. Dort fand die Reise auch vorerst ein Ende.

Migranten aus Zentralamerika, unterwegs in einer sogenannten Einwanderer-Karawane in Richtung Vereinigte Staaten, sind vor einem US-Grenzposten in San Diego vorerst ausgebremst worden. Der US-Grenzschutz teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...