Die meisten US-Medien können der geplanten Fusion durchaus etwas positiv abgewinnen. Doch sie prophezeien dem Vorhaben noch einen steinigen Weg.

Die Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, will den kleineren Konkurrenten Sprint kaufen. Die Milliarden-Fusion könnte die Kräfteverhältnisse auf dem umkämpften amerikanischen Mobilfunkmarkt neu definieren. Die US-Medien warnen jedoch, dass ein Zusammenschluss in diesen Dimensionen noch vor großen Hürden steht.

"Endlich", schreibt die Nachrichtenagentur "Bloomberg" über den Deal. Die in New York ansässige Medienfirma argumentiert, dass T-Mobile US und Sprint sich gegenseitig brauchen. Es herrscht enormer Konkurrenzdruck in der amerikanischen Branche.

Falls die geplante Übernahme des Mediengiganten Time Warner durch AT&T grünes Licht bekommt, könnte der Mobilfunkanbieter Verizon dazu animiert werden, auch eine eigene branchenübergreifende Mega-Fusion anzustreben. Der Chef von T-Mobile, John Legere, der das neue Unternehmen leiten soll, habe sich als "Meister des Brandings" erwiesen, nachdem er "T-Mobile US vom Gruppenletzten gehoben und Sprint als Nummer drei der Branche überholt hat". Die Marke Sprint könnte durch die Fusion verschwinden, da die Firma unter dem Namen T-Mobile operieren soll.

"Bloomberg" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...