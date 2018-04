BP hat in der abgelaufenen Woche eine schöne Kursentwicklung genommen. Immerhin konnte die Aktie einen Aufschlag von 3,4 % für sich verbuchen. Innerhalb von zwei Wochen ging es sogar um mehr als 5 % aufwärts. In einem Monat schaffte der Titel einen Aufschlag von über 11 %, insofern sind die charttechnischen Aufwärtstrends mehr als deutlich, meinen die Analysten. Insgesamt jedoch ist die Aktie sogar mit noch größeren Chancen ausgestattet. Es sieht so aus, als solle nun auch das 5-Jahres-Hoch bei ... (Moritz von Betzenstein)

