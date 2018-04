Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen zum ersten Quartal von 82 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalzufluss sei ebenso wie beim Konkurrenten Volkswagen stark ausgefallen, die Pkw-Sparte Mercedes habe momentan das wettbewerbsfähigste Portfolio in der Branche und die Aktie sei günstig bewertet, räumten die Analysten des Instituts in einer am Montag vorliegenden Studie ein. Doch durch die Untersuchungen der EU wegen Kartellvorwürfen und des Diesel-Skandals sowie durch neue Modelle der Konkurrenten BMW und Audi drohten Risiken./gl Datum der Analyse: 30.04.2018

