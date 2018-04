Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 8 auf 7,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Firdaus Ibrahim begründete die leichte Kurszielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Unsicherheit bei der Wechselkursentwicklung. Dies sei für die BBVA besonders wichtig, da die spanische Bank 60 Prozent der Erträge in Schwellenländern wie Brasilien, Mexiko oder der Türkei erzielt. Mit dem neuen Kursziel läge die Bewertung der zweitgrößten spanischen Bank immer noch über derjenigen des Branchenschnitts. Da die Bank auch rentabler sei, sei dies auch gerechtfertigt./zb/fba Datum der Analyse: 30.04.2018

