Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Phil Buller passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die in diesem Jahr gesenkte Auslieferungszahl für den A330 und die Veräußerung von Vectro Aerospace an. Auch reflektiere er neue Rechnungslegungsstandards. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie sinke./ajx/fba Datum der Analyse: 30.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2018-04-30/12:00

ISIN: NL0000235190