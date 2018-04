Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Telekom nach der beschlossenen Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben. Die kartellrechtliche Genehmigung des Deals werde nicht einfach und ob und in welcher Form sich die Transaktion auszahle, bleibe abzuwarten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst aber halte er es für angemessen, eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss in seine Bewertung einzubeziehen./ajx/fba Datum der Analyse: 30.04.2018

