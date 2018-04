Auf dem deutschen Markt melden mehr und mehr Unternehmen ihre Berichte für das erste Quartal 2018. Ganz besonders stark schauen Börsianer auf die Ausblicke für das Gesamtjahr, denn die deutsche Wirtschaft hat zuletzt einen kleinen Dämpfer bekommen. Das etwas langsamere Wachstum macht sich in vielen Zahlenwerken und Ausblicken der Unternehmen bemerkbar. In so einer Phase ist es besonders spannend, jene Unternehmen zu finden, bei denen das Geschäft weiter brummt und die auch für das laufende Jahr und darüber hinaus sehr optimistisch sind. Die folgenden drei Konzerne haben bereits sehr starke Quartalszahlen gemeldet - inklusive optimistischem Ausblick.SAPSAP ist ein absolutes Powerhouse. Deutschlands wertvollstes börsennotiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...