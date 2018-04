Die Opposition greift in Armenien nach der Macht. Der Umsturz könnte weitreichende Folgen für die Beziehungen zu Moskau und Brüssel haben.

Nach wochenlangen Protesten steht die Opposition in Armenien kurz vor dem Ziel: Der Machtwechsel in Eriwan könnte am 1. Mai real werden, wenn der Anführer der Proteste Nikol Paschinjan im Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Am Montag wurde er von seiner Partei "Elk" ("Ausweg") für den derzeit vakanten Posten nominiert. Zwei weitere Fraktionen wollen für ihn stimmen.

Doch allein diese Unterstützung reicht Paschinjan nicht, da die regierende "Republikanische Partei" über die Mehrheit der 105 Sitze verfügt. Doch die Republikaner sind nach dem Sturz ihres Parteichefs, des langjährigen armenischen Präsidenten Sersch Sargsjan geschwächt.

"Geordnete Wahl am 1. Mai"

Fraktionschef Bagram Bagdasarjan kündigte an, dass seine Partei einem Einheitskandidaten der übrigen politischen Kräfte keine Steine in den Weg legen werde. "Wir haben außerdem dazu aufgerufen und vorgeschlagen, die öffentliche Ordnung nicht zu stören, die Straßenblockaden und Meetings zu beenden, damit wir geordnet an die Wahl am 1. Mai gehen können", fügte er hinzu.

Paschinjan will den Druck auf das Parlament allerdings aufrecht erhalten und hat auch für den Tag der Abstimmung im Parlament weitere Straßenproteste angekündigt. Für die außenpolitische Orientierung Armeniens, aber auch für den Konflikt um die Region Berg-Karabach könnte der Wechsel gravierende Folgen haben.

Kreml blickt argwöhnisch auf Armenien

Bislang haben Russland und die USA den Machtkampf in Armenien sehr zurückhaltend kommentiert. Moskau hatte den Abtritt Sargsjans, der eigentlich mit dem Umbau der Verfassung hin von einer präsidialen zu ...

