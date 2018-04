Die lockere Geldpolitik im Euro-Raum schiebt die Kreditvergabe der Banken an. Volkswirte sehen das als Signal für weiteres Wachstum.

Die Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) bahnt sich ihren Weg zu den Unternehmen und Haushalten. Im März reichten Geldhäuser an Firmen 3,3 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, teilte die Europäische Zentralbank am Montag mit. An Privathaushalte wurden 3,0 Prozent mehr Kredite vergeben.

Im Februar war die Kreditvergabe an Unternehmen um 3,2 Prozent gestiegen, im Januar um 3,4 Prozent. Volkswirte äußerten sich zur jüngsten Entwicklung positiv. "Der Kreditmarkt stellt sich damit der Kette enttäuschender Konjunktursignale seit Jahresbeginn entgegen", sagte ...

