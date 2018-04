Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montagmittag etwas weiter vorgearbeitet. Der Leitindex SMI konnte nach einem nur leicht positiven Start etwas deutlicher zulegen und sich zeitweise näher an die Marke von 8'900 Punkten herantasten. Insbesondere die Entspannung im Korea-Konflikt sorgte für eine Stimmungsaufhellung, hiess es im Handel. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen.

Von der Konjunkturseite meldete die EZB am Morgen einen schwächer als erwarteten Anstieg der Geldmenge, während die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen zulegte. Die Inflation in Italien war geringer als prognostiziert, was die Zinserwartungen dämpft. Demgegenüber bleiben die US-Strafzölle weiter ein Thema. Ob der US-Präsident Trump die vorläufige Ausnahme für die EU verlängern wird bleibt weiter fraglich. Im Laufe der Woche rücken zudem wichtige US-Konjunkturdaten sowie die Sitzung des Fed in den Fokus. Steigende Zinssorgen könnten sich für die Börsen als Dämpfer erweisen. Hierzulande hat das KOF-Konjunkturbarometer im April einen leichten Anstieg ausgewiesen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,36 Prozent höher bei 8'874,65 Punkten ...

