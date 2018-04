Mainz (ots) -



Samstag, 5., bis Samstag, 19. Mai 2018, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlungen



Eine Bühne für Newcomer, ein Treffpunkt für internationale Theaterleute: Vom 4. bis zum 21. Mai 2018 findet das 55. Theatertreffen Berlin statt. Aus den Aufführungen der vergangenen Saison hat eine Jury die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Als Medienpartner holt 3sat davon drei "Starke Stücke" auf seine TV-Bühne: "Woyzeck" vom Theater Basel, "Die Odyssee. Eine Irrfahrt nach Homer" vom Thalia Theater Hamburg und "Trommeln in der Nacht" von den Münchner Kammerspielen - samstags am 5., 12., und 19. Mai 2018, jeweils um 20.15 Uhr.



Im "Kulturpalast" am Samstag, 5. Mai 2018, nimmt Moderatorin Nina Fiva Sonnenberg um 19.30 Uhr zwei ganz besondere Inszenierungen des Festivals unter die Lupe: "Mittelreich", ein bayerisches Familienepos mit typisch deutscher Geschichte, aber gespielt von ausschließlich schwarzen Schauspielern, sowie die "Faust"-Inszenierung von Frank Castorf, in der Faust als kolonialer Global Player erscheint. Das werktägliche 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet am Freitag, 27. April, sowie am Freitag, 4., und am Dienstag, 10. Mai 2018, jeweils um 19.20 Uhr, über das Theatertreffen Berlin.



Den 3sat-Preis erhält in diesem Jahr die Schauspielerin Wiebke Puls für ihre darstellerische Leistung in der Inszenierung "Trommeln in der Nacht" an den Münchner Kammerspielen. Verliehen wird der mit 10.000 Euro dotierte 3sat-Preis am Donnerstag, 10. Mai 2018, im Deutschen Theater Berlin. Die Preisverleihung ist öffentlich und findet im Anschluss an die Vorstellung statt.



Die "Starken Stücke" werden außerdem vom 11. bis zum 13. Mai 2018 im Sony Center am Potsdamer Platz Open Air gezeigt. Der Eintritt ist frei.



Mehr zu den "Starken Stücken" und ein Artikel zum Thema aus dem aktuellen "3sat TV- und Kulturmagazin": ly.zdf.de/yVp8/



