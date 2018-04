--Gesetzentwurf sieht etwa 1 Milliarde Euro vor

--Geld für Vattenfall und RWE

--Entwurf geht jetzt in die Ressorts

(NEU: durchgehend mehr Details und Hintergrund)

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will alle Atomkraftwerke wie geplant bis Ende 2022 abschalten und den Betreibern Vattenfall sowie RWE für entgangene Einnahmen eine Entschädigung von etwa einer Milliarde Euro zahlen. Dies geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums hervor, der Dow Jones Newswires am Montag vorlag.

Die Entschädigungssumme ist in dem Gesetzentwurf nicht ganz genau beziffert. Wörtlich heißt es dort, sie werde "einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich nicht überschreiten, wahrscheinlich jedoch im oberen dreistelligen Millionenbereich liegen". Damit liegt die Entschädigung deutlich unter den 19 Milliarden, die von den Konzernen schon einmal gefordert worden waren.

Die genaue Summe wird sowieso erst 2023 abschließend feststehen, nachdem der letzte Atommeiler vom Netz gegangen ist, wie das Ministerium erklärte. Erst dann wisse man, wie viele Reststrommengen tatsächlich nicht verstromt werden konnten.

Drei Optionen

Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 2016. Die Richter hatten das nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossenen Gesetz zum beschleunigten Atomausstieg grundsätzlich gebilligt, den Energieversorgern RWE und Vattenfall jedoch für Reststrommengen einen Ausgleich zugesprochen.

Die Bundesregierung hatte danach drei Optionen. Erstens eine Laufzeitverlängerung. Zweitens hätte RWE und Vattenfall erlaubt werden können, ihren überschüssigen Reststrom an die beiden anderen deutschen Kraftwerksbetreiber EnBW und Eon zu verkaufen. Doch es soll nun die dritte Karte gezogen und ein finanzieller Ausgleich für die Betreiber der Kernkraftwerke Brunsbüttel, Krümmel und Mülheim-Kärlich gezahlt werden.

Kein voller Ausgleich

"Das muss kein voller Wertersatz sein, es reicht das zur Herstellung der Angemessenheit erforderliche Maß", heißt es dazu im Umweltministerium. Der Ausgleichsanspruch bestimme sich nach dem durchschnittlichen marktüblichen Strompreis zwischen 2011 und 2022 und den zu erwartenden Kosten für die Stromerzeugung in diesem Zeitraum. Der finanzielle Ausgleich sei die einzige Option, die den schnellstmöglichen Atomausstieg gewährleiste.

Die Unternehmen müssen den Angaben zufolge nachweisen, ob und wenn ja welche ihrer sogenannten frustrierten Investitionen tatsächlich einen Ausgleich erfordern. Gemeint sind Investitionen der Energieversorger zwischen dem Beschluss des Bundestages zur Laufzeitverlängerung am 28. Oktober 2010 und dem Atommoratorium nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011.

Der Gesetzentwurf des Umweltministeriums geht nun in die Ressortabstimmung. Das für Energiepolitik zuständige Wirtschaftsministerium hat bereits erklärt, dass es die vom Verfassungsgericht vorgegebene Frist 30. Juni einhalten und die Angelegenheit vor der parlamentarischen Sommerpause erledigt haben will. Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf gab das Ministerium am Montag auf Anfrage noch keine Stellungnahme ab.

