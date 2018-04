Die Commerzbank hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen einiger russischer Lebensmittelhändler von 14,50 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf das Russland-Geschäft der Metro kämen schwierige Zeiten zu, schrieb Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte sehr schwer werden, die Margen in diesem wichtigen Markt zu verteidigen. Zudem dürften auf die Supermarkttochter Real zusätzliche Kosten in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro in den kommenden beiden Quartalen zukommen./she/tih Datum der Analyse: 27.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0037 2018-04-30/13:01

ISIN: DE000BFB0019