Emstek (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Hersteller SK Meat-Vertriebs GmbH informiert über die Angabe eines falschen Verbrauchsdatums (30.05.2018) auf dem Produkt "chef select Hähnchenbrust-Filetstücke Sweet-Chili, 150 g" mit der Charge CH 9101006 und dem Identitätskennzeichen DE NI 10045 EG. Aufgrund eines Etikettierungsfehlers ist anstelle des korrekten Verbrauchsdatums 30.04.2018 das zu lange Verbrauchsdatum 30.05.2018 angegeben. Obwohl das Produkt von einwandfreier Qualität ist, kann die Haltbarkeit bis zu dem falsch angegebenen Verbrauchsdatum 30.05.2018 nicht gewährleistet werden. Kunden sollten das oben genannte Produkt daher nach dem 30.04.2018 nicht mehr verzehren.



Das betroffene Produkt "chef select Hähnchenbrust-Filetstücke Sweet-Chili, 150 g" mit dem falsch aufgedruckten Verbrauchsdatum 30.05.2018, der Charge CH 9101006 und dem Identitätskennzeichen DE NI 10045 EG des Herstellers SK Meat-Vertriebs GmbH wurde bei Lidl Deutschland in den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.



Produkte mit dem falsch aufgedruckten Verbrauchsdatum (30.05.2018) sind ausschließlich in den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft worden. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte, insbesondere weitere Produkte des Herstellers SK Meat-Vertriebs GmbH, sowie dieses Produkt mit anderen Verbrauchsdaten sind von dem Etikettierungsfehler nicht betroffen.



Der Hersteller SK Meat-Vertriebs GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.



OTS: LIDL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58227.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Lidl Deutschland 07132/30 60 90 · presse@lidl.de