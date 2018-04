Mannheim (ots) -



Bei Bränden muss sofort reagiert werden. Es bleiben nur wenige Minuten, um Rettungskräfte zu alarmieren und das Gebäude zu evakuieren. Gut ausgebildete Brandschutz- und Evakuierungshelfer können zu Lebensrettern werden. Deshalb ist eine gute Organisation des Brandschutzes wichtig, nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Unternehmen. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift für Mitgliedsunternehmen "BGHW aktuell" erklären wir, welche Aufgaben die Unternehmensleitung beim Brandschutz hat und worauf bei der Organisation geachtet werden muss.



Außerdem im Heft: Bei Arbeiten im Freien und in der Sonne - schützen Sie sich vor zuviel UV-Strahlung und Hitze.



Hintergrund BGHW



Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000 Unternehmen



