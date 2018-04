Stuttgart - Die Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Nederland New Zealand Branch hat einen Bond (ISIN XS1810024841/ WKN A19ZL3) im Volumen von 100 Millionen Neuseeländischen Dollar (NZD) am Markt platziert, so die Börse Stuttgart.Die bis zum 24. April 2023 laufende Anleihe sei mit einem Kupon von 3,375 Prozent ausgestattet. Die kleinste handelbare Einheit liege bei 2.000 NZD. Aktuell notiere die Anleihe bei 99,25, was einer Rendite von 3,55 Prozent entspreche. (News vom 27.04.2018) (30.04.2018/alc/n/a)

