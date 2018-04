(neu: Aussagen aus zwei Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten, Aktienkurs.)

BONN (dpa-AFX) - Telekom-Chef Timotheus Höttges hält mit seiner Freude über den Mega-Deal in den USA nicht hinterm Berg. Das erste Mal in seiner langjährigen Tätigkeit als führender Manager für den Bonner Konzern habe es Applaus im Aufsichtsrat gegeben, berichtete Höttges schmunzelnd in einer am Montagmorgen einberufenen Analystenkonferenz. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen sieben Jahren, T-Mobile US in den Vereinigten Staaten zu fusionieren, ist dem 55-Jährigen endlich der große Coup gelungen: Die Telekom-Tochter schnappt sich den Rivalen Sprint. An der Börse reagierten die Anleger zu Wochenbeginn positiv - die Aktie stieg in der Spitze um mehr als 3 Prozent, gegen Mittag notierte sie noch moderat im Plus.

"Es ist ein großartiges Geschäft, mit dem wir unsere Position in den USA weiter stärken", sagte der Telekom-Lenker, der seit 2014 an der Konzernspitze steht. Bereits am Sonntag hatten beiden Seiten den Deal gefeiert, nachdem vor fünf Monaten die Fusion noch offiziell abgeblasen worden war. Doch jetzt haben die japanische Sprint-Mutter Softbank und die Deutsche Telekom eine verbindliche Einigung unterzeichnet, beide Unternehmen in den USA zusammenzuführen.

Die Zeit dafür war nach Einschätzung der deutschen Seite diesmal so günstig wie nie. "Die Vorgaben haben sich geändert", sagte Höttges. Als man vor einigen Monaten noch zusammengesessen habe, sei es um einen Zusammenschluss unter Gleichen gegangen. "Ich war nicht überzeugt, dass wir eine angemessene Kontrolle bekommen." Jetzt bekommen die Bonner zwar nur 42 Prozent der Anteile am fusionierten Konzern, haben aber mit insgesamt 69 Prozent der Stimmrechte und einer Mehrheit im Führungsgremium das Sagen - und können die vergrößerte T-Mobile US dabei weiter in ihrer Bilanz konsolidieren.

Dabei spielte der Telekom nicht nur der gesunkene Softbank-Aktienkurs in die Hände, womit die Verhandlungsmacht von Softbank-Chef Masayoshi Son sank. Auch die laut Höttges "mutige" US-Steuerreform spielte eine Rolle: Sie habe allein 9 Milliarden Dollar an Kostensynergien gebracht, von denen laut Höttges beide Unternehmen profitierten. Insgesamt sollen die Kosten durch die Fusion um 43 Milliarden Dollar sinken, etwa durch den Wegfall kostpieliger Mieten von Sendetürmen. Mögliche Umsatzsynergien seien in dieser Rechnung nicht enthalten, betonte Höttges, "etwa durch die zusätzlichen Chancen, die wir durch unser 5G-Netz und durch gewonnene Kundenmarktanteile haben."

Mit dem Zusammenschluss kommt T-Mobile US nun auf einen Stamm von 127 Millionen Kunden - und liegt nach Telekom-Angaben damit auf Augenhöhe mit den Branchenführern Verizon und AT&T. Höttges und der alte und künftige T-Mobile-US-Lenker John Legere wollen nun zum großen Wurf ausholen und das Breitband-Netz mit dem neuen Standard 5G in den USA schneller ausrollen. Die Ausgangssituation hierfür sei "einmalig gut": "Wir haben ein extrem gutes Netz", sagte Höttges, zudem bringe Sprint eine "extrem gute" Frequenzausstattung mit.

Dabei zielt T-Mobile US künftig nicht nur auf die großen Städte - Wachstum ist vor allem in bislang spärlich erschlossenen ländlichen Gegenden angepeilt, in denen das Shop-Netz deutlich ausgebaut werden soll. "Wir werden so vom ersten Tag an auch Stellen aufbauen", betonte der Telekom-Chef.

Größte Aufgabe für Höttges aber dürfte es nun sein, die Regulierungsbehörden in den USA zu überzeugen. Die Chance, dass der Deal durchgehe, sei angesichts des sich verändernden Marktes aber so gut wie nie zuvor, betonte der Manager. Welche Haltung das Weiße Haus einnehme, sei ihm allerdings unbekannt. US-Präsident Donald Trump gilt als unberechenbar. Erst kürzlich hatte Trump die Übernahme des Chipherstellers Qualcomm durch den Konkurrenten Broadcom aus Singapur platzen lassen.

Sollte die Übernahme durchgehen, hoffen die Konzerne auf einen Abschluss der Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2019. Binnen drei Jahren soll sich das Geschäft dann auch positiv auf den Gewinn je Aktie der Telekom auswirken. Gleichzeitig hat der Kauf Einfluss auf die künftige Dividendenpolitik der Bonner. Denn die nötigen Infrastrukturinvestitionen in den USA dürften in den Jahren 2019 und 2020 auf den Free Cashflow drücken. Kurzfristig werde die Verschuldung steigen und voraussichtlich 2021 wieder auf das konzernübliche Maß zurückfallen, so Höttges.

Einen konkreten Ausblick für ihre Dividendenpolitik ab 2019 will die Telekom nun auf ihrem Kapitalmarkttag Ende Mai geben. Die Finanzierung der Sprint-Übernahme sei aber so gestrickt, dass die amerikanische Tochter einen großen Teil selbst schultere und Pläne des Konzerns zum Breitbandausbau in Europa nicht gefährdet seien.

Telekom und Softbank haben zudem vereinbart, dass der japanische Konzern binnen vier Jahren in mehreren kleineren Schritten bis zu 18 Prozent seiner Anteile am neuen Unternehmen verkaufen kann. Ob die Telekom dann zuschlagen werde, ließ der Manager bewusst offen. Die Stimmrechte blieben jedenfalls zu mindestens 51 Prozent in Bonn, sagte Höttges. In Europa, wo der Konzern gerade Tele 2 in den Niederlanden und den Kabelnetzbetreiber UPC in Österreich zugekauft hat, dürfte es vorerst aber keine größeren Übernahmen geben, sagte der Manager. "Ganz kann man das aber nie ausschließen, doch ich hoffe, es wird vorerst etwas Ruhe einkehren."/tav/men/fba

ISIN DE0005557508 US8520611000 JP3436100006 US8725901040

AXC0125 2018-04-30/13:20