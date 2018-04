Der Rücktritt von Innenministerin Amber Rudd destabilisiert die britische Premierministerin. Rudds Nachfolger stärkt die Brexit-Fraktion im Kabinett.

Am Ende sah Amber Rudd wohl keinen anderen Ausweg mehr. Am Sonntag wurden neue Dokumente an die Presse durchgestochen, die sie im Windrush-Skandal schlecht aussehen ließen. Am Montag drohte die nächste peinliche Befragung im Innenausschuss des Unterhauses. Da trat die britische Innenministerin lieber zurück.

Ihre Entscheidung wurde am späten Sonntagabend verkündet, am Montag wurde sogleich Sajid Javid zu ihrem Nachfolger ernannt. Der Rücktritt garantiert eine weitere turbulente Woche für Premierministerin Theresa May, der Abgang ihrer loyalen Innenministerin könnte kaum ungünstiger kommen.

Zunächst einmal ist es der vierte Ministerrücktritt in einem halben Jahr. Nach Verteidigungsminister, Entwicklungshilfeministerin und ihrem Vizepremier verliert May ein weiteres sehr prominentes Kabinettsmitglied. Die schiere Zahl der Ministerrücktritte verstärkt den Eindruck, dass es in dieser Regierung drunter und drüber geht.

Doch Rudds Abgang ist aus zwei Gründen besonders gefährlich für May. Mit der Innenministerin verliert die Regierungschefin ihren menschlichen Schutzschild im Windrush-Skandal: Rudd hatte in den vergangenen Wochen ihr Gesicht hinhalten müssen, als täglich neue ...

