Die online Steak-Profis von Gourmetfleisch.de sind für ihre ausgesprochene Fleisch- und Steak-Expertise bekannt und jetzt, pünktlich zur Grillsaison, kreieren die Steak-Profis auch die erste Gourmetpizza Deutschlands zum Grillen.



Mit dem besten Rindfleisch der Welt belegt, gehört die Wagyu Trüffel Pizza wohl zu der edelsten Gourmetpizza Deutschlands. Die Wagyu Rinder stammen von den original Kobe Rindern ab, der einzigartigen Rasse aus Japan, die für ihren außergewöhnlichen Geschmack und Zartheit weltbekannt sind. Pünktlich zur Grillsaison kommen die ersten Gourmetpizzen jetzt auch zum Grillen und bieten Feinschmeckern und Grillfans eine außergewöhnlich kulinarische Abwechslung auf dem Grillrost.



Unsere Pizzen - Dein Grill: Immer voll belegt!



Die Gourmetpizzen ähneln traditionellen Pizzen optisch nur wenig: sie sind kleiner aber voluminöser und der krosse, luftige Teigfladen-Boden trägt eine stattliche Menge an saftigem Belag. Neben fein abgestimmten Zutaten, wie Crème fraîche, Grana Pardano und verschiedenen Gemüsesorten, überzeugen die Leckerbissen besonders durch die hausgemachten Premiumfleisch-Produkte.



Der feine Iberico-Schinken, das selbstgemachte Pulled Pork und das Wagyu-Fleisch stammen allesamt aus dem handverlesenen Sortiment der Gourmetfleisch-Expertise. Die Grundidee dahinter ist, nur das zu verwenden, was die Metzgermeister und Fleischsommeliers als Top-Qualität kategorisieren.



"Wir haben bei der Pizza-Entwicklung echt gut vorgelegt und unsere Spitzenköche legten dann noch gekonnt mit Trüffel-Öl und anderen Raffinessen letzte Hand an", verrät Geschäftsführer Burkhard Schulte.



"Qualität ist ein Muss"



Auch wenn die meisten kulinarischen Kreationen und neuen Produkte im vielseitigen Gourmetfleisch-Team ausgedacht und entwickelt werden, kam die Initialzündung für Pizzen von Geschäftsführer Burkhard Schulte. Er wollte die Lücke bei Fertiggerichten zwischen einfach und schnell, aber trotzdem hochwertig und lecker schließen. Das gibt das aktuelle Angebot in Deutschland seiner Meinung nach leider kaum her. Und auch, weil er weiß, das Fleisch aus guter Abstammung und guter Haltung einen stolzen Preis hat, wollte er Gerichte entwickeln, die genau solches Fleisch beinhalten, aber nicht in der Preisliga von zwei Dry Aged Irish Beef Entrecôte-Steaks oder einem Kobe-Steak liegen. Er erklärt: "Wir verkaufen unser handverlesenes Fleisch aus Überzeugung und würden bei der Fleisch-Qualität, und somit auch beim Preis, niemals Abstriche machen wollen. Mit unseren Bistro-Gerichten schaffen hochwertigen Fleisch-Genuss zum fairen Preis".



Gourmetpizzen zum Grillen: drei Varianten



- Pizza Wagyu Trüffel - Pizza Iberico-Schinken - Pizza Pulled Pork



Über Gourmetfleisch.de



GOURMETFLEISCH.DE ist das moderne Kind, der Digital Native sozusagen, der traditionsreichen und über 110 Jahre alten Fleischerei Schulte + Sohn. Der Familienbetrieb aus Mönchengladbach, der mittlerweile 120 Mitarbeiter beschäftigt, steht seit dem ersten Tag für höchste Fleischqualität und innovatives Denken. Als Geschäftsführer Burkhard Schulte 2008 mit GOURMETFLEISCHE.DE einen Onlineversand für außergewöhnliche Steaks und Fleischspezialitäten eröffnete, hat er in Deutschland einen völlig neuen Markt mitbegründet. Das Angebot des Onlineshops lässt die Laien zwischen Staunen und Träumen zurück, während Fachmännern, Köchen und der BBQ-Szene das Wasser im Mund zusammenläuft. Das Angebot reicht vom heimischen Simmentaler Rind über die besten Rassen aus Irland, Brasilien und den USA bis zu Wagyu aus Neuseeland und Kobe aus Japan. Außerdem Bison, edle Schweinerassen wie Iberico und Duroc, Lammfleisch, Geflügel, Lachs, Seafood und handgemachte Wurst- und Fleischspezialitäten wie Pulled Pork und Burgerpatties. Die erfahrenen Metzgermeister lassen dem wertvollen Fleisch während der Verarbeitung all ihre Erfahrung angedeihen. Diverse Auszeichnungen und zufriedene Kunden geben den hohen Ansprüchen des Unternehmens Recht - und motivieren auch weiterhin dazu, die Bauernhöfe und Farmen selbst zu besuchen, Futter zu kontrollieren und weltweit nach den besten Quellen zu fahnden.



Cool bleiben!



Über 170.000 Privatkunden bestätigen täglich, dass Gourmetfleisch.de den perfekten Weg entwickelt hat, um Fleisch sicher, absolut hygienisch und unter idealen Temperaturen in die heimischen Küchen zu versenden. Die bei der Bestellung frisch zugeschnittenen Steaks und Cuts werden aromaversiegelt und mit der perfekten Menge an Kühlelementen in einer speziellen Styropor-Box verstaut. Der stabile Gourmetfleisch-Versandkarton bildet die schützende Außenhaut. Das Paket erreicht seinen Empfänger nach maximal 48 Stunden. Auch hier haben Burkhard Schulte und sein Team echte Pionierarbeit geleistet, mit dem festen Willen, jedem Kunden außergewöhnliche Fleischqualität sicher und einfach zugänglich zu machen.



