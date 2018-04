Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem ruhigen Geschäft präsentieren sich Europas Börsen am Montagmittag mit leichten Aufschlägen. Abgesehen von M&A-Fieber in einzelnen Branchen fehlen die Impulse. International gönnen sich viele Marktteilnehmer einen Brückentag. Die Börsen in Tokio und Schanghai hatten am Montag geschlossen. Daneben halten sich die Anleger vor Inkrafttreten der US-Strafzölle gegen die EU am Dienstag zurück. Die Optimisten hoffen auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump in letzter Minute. Der DAX gewinnt 5 Punkte auf 12.586, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.523 nach oben.

Im Fokus stehen Inflationszahlen aus den USA und Deutschland. Vor allem die Preiskomponente, der PCE-Deflator, schoss beim US-BIP am vergangenen Freitag nach oben auf 2,7 Prozent annualisiert, was auf zunehmenden Inflationsdruck hinweist. Damit erhält die US-Notenbank weitere Argumente, um im laufenden Jahr die Leitzinsen insgesamt viermal anzuheben. Aber auch in Deutschland wird daher genau auf die Verbraucherpreise für April geblickt. Die Prognose geht von 1,5 Prozent Plus gegen Vorjahr aus. In den USA werden neben dem Chicago-Einkaufsmanagerindex für April Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem März veröffentlicht.

Sprint-Übernahme bei Telekom grundsätzlich positiv

Im Fokus steht die Deutsche Telekom mit der nun im dritten Anlauf geplanten Übernahme von Sprint durch ihre US-Tochter T-Mobile US. Trotz hoher Integrationskosten werten sie Marktteilnehmer positiv. Der Wert des fusionierten Unternehmens, das auch künftig von der Deutschen Telekom kontrolliert und konsolidiert wird und T-Mobile heißen soll, wird rund 150 Milliarden US-Dollar betragen. Durch einen Zusammenschluss würde sich nach Einschätzung der DZ Bank die Marktstellung der Deutschen Telekom in den USA deutlich verbessern, zudem bestünden hohe Synergien.

Allerdings ist unklar, ob die Wettbewerbsbehörden den Deal durchwinken werden, nachdem sie sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch geäußert haben. Durch eine T-Mobile US/Sprint-Fusion würde sich die Zahl der großen Player auf dem US-Markt von derzeit vier auf drei reduzieren. Daneben hat Moody's den Ausblick für die Telekom wegen der hohen Integrationskosten gesenkt. Deutsche Telekom drehen ins Minus und liegen nun 0,3 Prozent im Minus.

Continental und Merck KGaA notieren nur im Minus wegen ihrer Dividendenabschläge. Washtec werden trotz etwas schwächerer Geschäftszahlen 0,8 Prozent fester gehandelt. "Überraschend ist, dass Washtec trotz der schwachen Entwicklung im ersten Quartal den Ausblick auf das Gesamtjahr nicht kassiert hat", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Deutscher Bank wird negativ gesehen, dass nun auch Moody's den Rating-Ausblick auf "negativ" gesenkt hat. Die Aktien geben um 0,9 Prozent nach.

Erleichterungs-Haussen bei Sainsbury und WPP

Massive Kursgewinne verbuchen einige bekannte Aktien aus Großbritannien: So haussieren die Titel der Supermarktkette Sainsburys um 16,6 Prozent und die der Werbeagentur WPP um 6,7 Prozent. Bei beiden Papieren haben sehr positive Nachrichten die mit hohen Volumen engagierten Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischt. Bei Sainsbury treibt der überraschende Zusammenschluss mit der britischen Tochter von Walmart, Asda. Aus dem Zusammenschluss wird die größte Lebensmittelkette des Landes mit einem Umsatz von rund 51 Milliarden Pfund hervorgehen. Dies sei direkt gerichtet gegen die Konkurrenten Tesco, Aldi und Lidl, die Sainsbury Marktanteile abgenommen hatten.

Fusioniert werden Sainsbury-Asda nach den jüngsten Daten von Kantar Worldpanel an Tesco vorbeiziehen. Das Marktforschungsunternehmen sieht den Marktanteil von Tesco bei 27,6 Prozent, während die beiden Wettbewerber auf 31,9 Prozent kommen. Die deutschen Discounter Lidl und Aldi kommen demnach gemeinsam auf 12,6 Prozent. Sainsbury kündigte bereits an, die Preise vieler Alltagsprodukte um rund 10 Prozent zu senken. Das EBITDA soll durch den Zusammenschluss um mindestens 500 Millionen Pfund steigen, weil die Unternehmen von einem gemeinsamen Einkauf profitieren dürften. Tesco geben 0,2 Prozent nach, Morrison gewinnen 0,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.523,08 0,12 4,30 0,55 Stoxx-50 3.079,20 0,06 1,93 -3,10 DAX 12.585,57 0,04 4,70 -2,57 MDAX 25.974,76 0,45 115,27 -0,86 TecDAX 2.621,83 -0,16 -4,13 3,67 SDAX 12.264,16 0,10 11,98 3,17 FTSE 7.544,68 0,57 42,47 -2,41 CAC 5.495,23 0,22 12,05 3,44 Bund-Future 158,55 -0,05 -0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.01 Uhr Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2095 -0,26% 1,2132 1,2105 +0,7% EUR/JPY 132,16 -0,10% 132,46 132,02 -2,3% EUR/CHF 1,1971 -0,09% 1,1984 1,1964 +2,2% EUR/GBP 0,8812 +0,10% 0,8799 1,1388 -0,9% USD/JPY 109,27 +0,17% 109,16 109,05 -3,0% GBP/USD 1,3725 -0,36% 1,3785 1,3786 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.274,90 -0,9% 9.351,75 9.244,98 -32,1% Anleiherenditen aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,58 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,58 0,57 0,15 USA 2 Jahre 2,49 2,48 0,60 USA 10 Jahre 2,96 2,96 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,33 68,10 -1,1% -0,77 +12,1% Brent/ICE 73,83 74,64 -1,1% -0,81 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,22 1.323,52 -0,6% -7,30 +1,0% Silber (Spot) 16,38 16,53 -0,9% -0,15 -3,3% Platin (Spot) 907,00 914,45 -0,8% -7,45 -2,4% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,3% +0,01 -7,8% ===

