Der Goldpreis notiert nach einem Wiedererstarken des US-Dollar auf einem Fünfwochentief. Die anziehende Inflation spricht aber dafür, dass es bald wieder Rückenwind gibt. Immer mehr Profi-Investoren rechnen jedenfalls mit steigenden Goldpreisen in diesem Jahr.

Sind staatliche Statistiken überhaupt noch glaubwürdig?

Die Inflationsraten notieren immer noch unter den Werten, die die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank anstreben. Doch das Gefühl sagt einem, dass die Preiserhöhungen seit Einführung des Euro deutlich stärker zugelegt haben als es die offiziellen Statistiken sagen. Das kann jeder an seinen täglichen Einkäufen sehen. Fast alle Produkte kosten heute so viel in Euro wie einst in Deutscher Mark. Hinzu kommt eine starke Asset Price-Inflation, die wir seit Beginn der Eingriffe der Notenbanken in die Märkte im Jahr 2008 verfolgen können. Immobilien, Aktien, aber auch Oldtimer und Kunstwerke haben einen enormen Preisschub erlebt. Da fehlt auch uns der Glaube an die offiziellen Statistiken und im Fall Deutschlands auch an eine vernünftige Zusammensetzung des Preiskorbs, der als Basis für die Inflationszahlen des Statistischen Bundesamts dient.

Fondsmanager Holmes sieht Inflation als Antreiber für Goldpreis

Doch wir sind nicht allein. Schon seit vielen Jahren betreiben einige Ökonomen mit "shadowstats.com" eine der beliebtesten Statistik-Seiten im Web. Sie ist Ausdruck für die Kritik an durch Regierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...