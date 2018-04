Am Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,2095 US-Dollar, nachdem der Kurs am Morgen zeitweise noch bei 1,2139 Dollar gelegen hat. Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro ebenfalls nach und notiert am Mittag bei 1,1968, nachdem sich der Kurs am Morgen noch nahe bei 1,20 Franken bewegt hatte. Der ...

