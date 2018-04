DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruhte der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.682,00 +0,40% -1,08% Euro-Stoxx-50 3.524,41 +0,16% +0,58% Stoxx-50 3.078,70 +0,05% -3,12% DAX 12.589,89 +0,07% -2,54% FTSE 7.536,40 +0,46% -2,41% CAC 5.498,50 +0,28% +3,50% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,57 -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,32 68,10 -1,1% -0,78 +12,1% Brent/ICE 73,81 74,64 -1,1% -0,83 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.316,23 1.323,52 -0,6% -7,29 +1,0% Silber (Spot) 16,38 16,53 -0,9% -0,14 -3,3% Platin (Spot) 905,25 914,45 -1,0% -9,20 -2,6% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,4% +0,01 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften mit Kursgewinnen in die neue Woche starten, nachdem mehrere Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen überzeugt haben. Auch die Annäherung der beiden koreanischen Staaten habe zur Beruhigung der Anleger beigetragen, heißt es. An den Börsen dürfte es positiv aufgenommen werden, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Wochenende angekündigt habe, das Atomwaffentestgelände seines Landes zu schließen. Dafür wird allerdings die Handelspolitik der USA wieder stärker in den Blick geraten. US-Finanzminister Steven Mnuchin wird diese Woche voraussichtlich zu Verhandlungen nach China reisen. Die USA hatten China Anfang des Jahres mit Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden Dollar und dem Verbot des Erwerbs von US-Technologie gedroht. Ferner enden am Dienstag die Ausnahmeregelungen für einige Länder bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem März veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgt der April-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Geschäftszahlen kommen am Montag unter anderem von McDonald's. Daneben wurden, wie häufig an Montagen, Übernahmen angekündigt. So wird Walmart ihre britische Tochter Asda an die ebenfalls britische Sainsbury verkaufen. Walmart erhält dafür 42 Prozent an dem fusionierten Unternehmen und zusätzlich fast 3 Milliarden britische Pfund in bar. Walmart werden vorbörslich 1,2 Prozent höher gestellt. Ferner plant T-Mobile US den Kauf von Sprint für 26 Milliarden Dollar in Aktien. T-Mobile verlieren 0,5 Prozent, Sprint brechen um 8,5 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 58,3 zuvor: 57,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bei einem ruhigen Geschäft präsentieren sich Europas Börsen am Montagmittag mit leichten Aufschlägen. Abgesehen von M&A-Fieber in einzelnen Branchen fehlen die Impulse. International gönnen sich viele Marktteilnehmer einen Brückentag. Daneben halten sich die Anleger vor Inkrafttreten der US-Strafzölle gegen die EU am Dienstag zurück. Im Fokus steht die Deutsche Telekom mit der nun im dritten Anlauf geplanten Übernahme von Sprint durch ihre US-Tochter T-Mobile US. Trotz hoher Integrationskosten werten sie Marktteilnehmer positiv. Allerdings ist unklar, ob die Wettbewerbsbehörden den Deal durchwinken werden, nachdem sie sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch geäußert haben. Daneben hat Moody's den Ausblick für die Telekom wegen der hohen Integrationskosten gesenkt. Deutsche Telekom drehen ins Minus und verlieren 0,3 Prozent. Continental und Merck KGaA notieren nur im Minus wegen ihrer Dividendenabschläge. Washtec werden trotz etwas schwächerer Geschäftszahlen 0,8 Prozent fester gehandelt. "Überraschend ist, dass Washtec trotz der schwachen Entwicklung im ersten Quartal den Ausblick auf das Gesamtjahr nicht kassiert hat", sagt ein Marktteilnehmer. Bei Deutscher Bank (-0,9 Prozent) wird negativ gesehen, dass nun auch Moody's den Rating-Ausblick auf "negativ" gesenkt hat. In Großbritannien verteuern sich WPP nach guten Zahlen um 6,7 Prozent. Sainsbury (+16,6 Prozent) profitieren vom Zuammenschluss mit der britischen Tochter von Walmart, Asda.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.01 Uhr Fr, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2093 -0,27% 1,2132 1,2105 +0,7% EUR/JPY 132,18 -0,08% 132,46 132,02 -2,3% EUR/CHF 1,1971 -0,09% 1,1984 1,1964 +2,2% EUR/GBP 0,8808 +0,05% 0,8799 1,1388 -0,9% USD/JPY 109,30 +0,19% 109,16 109,05 -3,0% GBP/USD 1,3728 -0,33% 1,3785 1,3786 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.272,40 -0,9% 9.351,75 9.244,98 -32,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer positiven Tendenz haben die Aktienmärkte in Asien den Handel am Montag beendet. Allerdings seien die Umsätze aufgrund der vielen Feiertage in der Region recht gering geblieben. Gesucht waren vor allem die Finanz- und Technologiewerte. Konjunkturdaten aus China hatten dagegen kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. Zudem habe vor den für diese Woche geplanten Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking Zurückhaltung geherrscht, hieß es von einem Teilnehmer. Für die Aktien von HSBC ging es in Hongkong um 1,5 Prozent aufwärts. In Singapur stiegen DBS um 3,2 Prozent, United Overseas Bank kletterten um 2,9 Prozent und Oversea-Chinese Banking erhöhten sich um 1,8 Prozent. Die beiden letztgenannten Werte markierten im Verlauf neue Jahreshochs. Kräftig nach oben ging es auch mit den zuletzt gebeutelten Technologiewerten. Hier waren vor allem die Aktien von Smartphone-Zulieferern gesucht. Händler sprachen von einer kräftigen Erholung nach den jüngsten negativen Aussagen von Hynix und Taiwan Semiconductor. Die Aktien von Sunny Optical legten im späten Geschäft in Hongkong um 3,8 Prozent zu, für die Papiere von AAC Technologies ging es um 1,2 Prozent nach oben. Die Aktien von Taiwan Semiconductor legten um weitere 1,6 Prozent zu, Hon Hai gewannen 1,7 Prozent. Eine kräftige Nachfrage nach Stahl vor der Einführung von Strafzöllen in den USA trieb in Seoul Stahlwerte nach oben. Posco verteuerten sich um 6,1 Prozent. Ein Kursplus von 26,2 Prozent verzeichnete die Aktie von Hyundai Engineering & Construction. Das Unternehmen teilte mit, dass eine Reihe ausländischer Aufträge starke Quartalszahlen zur Folge haben könnte.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich die Prämien der Kreditausfallversicherungen in Europa am Montagvormittag. Geschäft findet allerdings angesichts des Brückentages in vielen Ländern Europas vor dem Mai-Feiertag kaum statt. Die Geld-Brief-Spannen seien extrem weit und wenig repräsentativ, heißt es. Das Augenmerk der Marktteilnehmer ist vor allem auf die Entwicklung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa und die deutschen Inflationsdaten am Nachmittag gerichtet. Viele Bewegungen seien auch von Umschichtungen zwischen Vermögensklassen und -Segmenten geprägt, heißt es. Übergeordnet habe es nun zwei Wochen in Folge mit Kapitalabflüssen aus dem Fixed-Income-Bereich gegeben, stellen die Strategen von Bank of America-Merrill Lynch fest. Vor allem der Abfluss aus Hoch-Zins-Produkten dauere an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Telekom-Chef hofft auf behördliche Genehmigung für T-Mobile/Sprint-Deal

Nach Einschätzung des Chefs der Deutschen Telekom, Tim Höttges, hat die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US mit Wettbewerber Sprint eine reale Chance auf behördliche Genehmigung in den USA. Das Genehmigungsfenster sei noch nie so gut gewesen wie heute, sagte der Konzernchef während einer Telefonkonferenz. Der Deal bringe handfeste Vorteile für die US-Verbraucher mit sich. Nun gelte es, die Genehmigungsbehörden davon zu überzeugen.

Moody's senkt Ausblick für Deutsche Telekom auf negativ

Nach dem angekündigten Zusammenschluss des US-Mobilfunkbetreibers Sprint mit der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Ratingagentur Moody's die Bonität des Bonner Mutterkonzerns mit einem negativen Ausblick versehen. Die Einstufung selbst mit "Baa1" wurde bestätigt.

EU gibt BASF grünes Licht zur Übernahme von Bayer-Agrargeschäften

Bayer nimmt eine weitere Hürde auf dem Weg zur Übernahme des Saatgutriesen Monsanto. Die EU-Kommission genehmigte den als Zugeständnis von Bayer vereinbarten Verkauf von Saatgut, Pflanzenschutzmitteln sowie der Digital-Farming-Plattform an BASF. Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen muss sich dafür allerdings selbst von einem Forschungsprogramm für Totalherbizide sowie einem im Entwicklungsstadium befindlichen Pestizid Trunemco zur Saatgutbehandlung gegen Fadenwürmer trennen, um seinerseits Wettbewerbsbedenken der EU-Kommissare auszuräumen.

RIB Software startet mit starkem Wachstum ins Jahr

Die im TecDAX notierte RIB Software SE ist im ersten Quartal dank eines starken Auslandsgeschäft kräftig gewachsen. Auch das Lizenzgeschäft trug zu einem deutlichen Anstieg des Umsatzes bei und operativ lief es gut für den auf Software für die Bauindustrie spezialisierten Anbieter. Ein Sondereffekt im Zusammenhang mit dem Joint Venture YTWO sorgte indes für einen deutlichen Rückgang des Nettoergebnisses.

Compugroup übernimmt Telemedizin-Dienstleister La-Well

Der Softwarekonzern Compugroup Medical hat den Telemedizin-Dienstleister La-Well Systems GmbH übernommen. Mit der Akquisition wird das Portfolio um moderne Medien für die Arzt-Patienten- und Arzt-zu-Arzt-Kommunikation erweitert, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Tele Columbus platziert Anleihe über 650 Millionen Euro

Tele Columbus hat mit einer Anleihe mehr erlöst als ursprünglich erwartet. Der Kabelnetzbetreiber hat eigenen Angaben zufolge Bonds im Wert von 650 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Wegen der hohen Nachfrage wurde das zunächst vorgesehene Angebotsvolumen von 500 Millionen Euro erhöht, wie das Unternehmen mitteilte.

Nabaltec mit gutem Erstquartal - Dividende erhöht

Die Nabaltec AG hat einen guten Start ins Jahr erwischt. Der Umsatz stieg auf einen neuen Höchstwert. Auch das EBIT legte zu. Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigte das Chemieunternehmen. Die Aktionäre sollen für 2017 eine Dividende von 18 Cent je Aktie bekommen, 3 Cent mehr als im Vorjahr.

Hotelgruppe Accor kauft Mövenpick Hotels & Resorts

Die französische Hotelkette Accor baut ihr Geschäft mit einer Übernahme aus. Für 560 Millionen Schweizer Franken in bar kauft das französische Unternehmen die Mövenpick Hotels & Resorts. Die Übernahme soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn auswirken, teilte die AccorHotels SA weiter mit. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden werde die Transaktion im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen.

SEB verfehlt Gewinnerwartungen im ersten Quartal

Die skandinavische Bank SEB hat im ersten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Wie die Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) mitteilte, sank der Nettogewinn auf 4 Milliarden schwedische Kronen - umgerechnet rund 380 Millionen Euro - von 4,3 Milliarden Kronen im Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten mit 4,24 Milliarden Kronen gerechnet.

Walmart und Sainsbury formen britischen Einzelhandelsgiganten

Walmart fusioniert seine britische Tochter Asda mit dem Wettbewerber Sainsbury. Beide Seiten bestätigten entsprechende Spekulationen vom Wochenende. Aus dem Zusammenschluss wird die größte Lebensmittelkette des Landes mit einem Umsatz von rund 51 Milliarden britischen Pfund hervorgehen. Die Sainsbury-Aktie klettert im frühen Handel um rund 17 Prozent.

Werbekonzern WPP mit Umsatzrückgang im ersten Quartal

Widrige Wechselkurseffekte und schwächere Geschäfte in den USA sowie Westeuropa haben dem Werbeagenturkonzern WPP im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Gleichwohl übertraf das Unternehmen, das erstmals seit dem Abgang des Gründers Martin Sorrell Zahlen vorlegt, die Erwartungen der Analysten und bestätigte seinen Ausblick stagnierender Erlöse für das laufende Jahr. Die Aktie steigt am Vormittag um 7,5 Prozent.

Nestle kauft britischen Online-Hundefutteranbieter Tails.com

Der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestle beteiligt sich an der britischen Tails.com, einem Onlineanbieter von Hundefutter. Über die Tochter Nestle Purina Petcare sei eine Mehrheitsbeteiligung erworben worden, teilten die Schweizer mit. Tails.com werde weiter als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in London operieren, mit seinem Mitgründer und CEO James Davidson an der Spitze.

Alstom liefert Metro-Züge nach Singapur

Der französische Zughersteller Alstom hat einen Vertrag der Landverkehrsbehörde Singapur für 17 Metropolis-Züge im Wert von rund 150 Millionen Euro erhalten.

US-Immobilienkonzern Prologis kauft DCT für 8,4 Milliarden Dollar

Der US-Gewerbeimmobilienkonzern Prologis verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Die Prologis Inc übernimmt DCT Industrial Trust, einen Eigentümer von Logistikimmobilien, für 8,4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Nachfrage nach Lagerhäusern und Distributionszentren ist wegen des zunehmenden Online-Handels groß.

