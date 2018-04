Was lange währt, soll nun also endlich gut werden. Im dritten Anlauf haben sich T-Mobile USA und Sprint am Wochenende auf eine Fusion geeinigt. Dabei soll die Telekom-Tochter zwar nur 42 Prozent der Anteile an dem neuen Gemeinschaftskonzern erhalten, aber 69 Prozent der Stimmrechte. Die Börsianer hoffen schon lange auf den nun verhandelten Deal, bei dem die Nummer 3 und die Nummer 4 auf den amerikanischen ...

