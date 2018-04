Bayerns Ministerpräsident Söder erntet für seinen Kruzifix-Erlass viel Kritik - selbst von den Kirchen. Doch die CSU prescht weiter vor.

Das muss man auch erst einmal hinbekommen: Gerade einmal sechs Wochen im Amt, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weite Teile der Bundesrepublik gegen sich aufgebracht. Für seinen eigentümlichen Kruzifix-Vorstoß erntet der CSU-Politiker Kritik, Spott und Häme.

Auf Initiative Söders hatte das bayerische Kabinett am vergangenen Dienstag beschlossen, dass in allen Behördengebäuden unter der Verwaltung des Freistaats im Eingang ein Kreuz angebracht werden soll. Für ihn sei das Kreuz "in erster Linie ein religiöses Symbol", es gehöre "aber auch zu den Grundfesten des Staates", sagte Söder in der ARD. Es habe eine "identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft".

Allerdings mag niemand so recht, Söders Kruzifix-Definition teilen oder eine ausgewogene Diskussion mit ihm darüber führen. Im Gegenteil: Sein Kreuzzug gerät zum Bumerang. Deutlichen Widerspruch erntet der Katholik Söder ausgerechnet von der Katholischen Kirche.

Kardinal Reinhard Marx warf Söder vor, mit seinem Kreuz-Erlass für "Spaltung und Unruhe" gesorgt zu haben. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz attestierte dem CSU-Politiker gar komplette Ahnungslosigkeit, was die Bedeutung des Kruzifixes anlangt.

Wer es nur als kulturelles Symbol sehe, habe es nicht verstanden, sagte Marx der "Süddeutschen Zeitung". Es stehe dem Staat nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeute, so der Erzbischof von München und Freising. Mit seiner Kritik an Söder spricht Marx Vielen aus der Seele. "Herr ...

