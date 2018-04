Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Jahresteuerung in Deutschland wohl etwas höher als erwartet

Die von mehreren Bundesländern veröffentlichten Inflationsdaten deuten auf einen etwas über den Erwartungen liegenden Preisdruck in Deutschland hin. In Baden-Württemberg und Bayern lag die Jahresrate bei jeweils 1,7 Prozent, in Sachsen und Brandenburg sind die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. In Hessen verharrte dagegen die Jahresteuerung bei 1,5 Prozent, während sie in Nordrhein-Westfalen um 0,1 Punkte auf 1,5 Prozent rückläufig war. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat konstant bleiben. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge auf 1,5 von 1,6 Prozent im März sinken.

EZB: Unternehmenskreditvergabe wächst im März etwas stärker

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im März abgeschwächt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,3 (Vormonat: revidiert 3,2) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,0 (2,9) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,0 (2,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 7,0 (7,3) Prozent. Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum wuchs mit einer Jahresrate von 2,9 (3,4) Prozent, wobei das Wachstum der Kreditvergabe an Private auf 2,5 (2,8) Prozent sank und das Wachstum der an den Staat vergebenen Kredite auf 3,9 (5,2) Prozent. Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, stieg im März mit einer Jahresrate von 3,7 (Vormonat: 4,2) Prozent.

Entschädigung statt längerer AKW-Laufzeiten

Die Bundesregierung will alle Atomkraftwerke wie geplant bis Ende 2022 abschalten und den Betreibern Vattenfall sowie RWE für entgangene Einnahmen eine Entschädigung von etwa einer Milliarde Euro zahlen. Dies geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums hervor, der Dow Jones Newswires am Montag vorlag. Die Entschädigungssumme ist in dem Gesetzentwurf nicht ganz genau beziffert. Wörtlich heißt es dort, sie werde "einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich nicht überschreiten, wahrscheinlich jedoch im oberen dreistelligen Millionenbereich liegen". Damit liegt die Entschädigung deutlich unter den 19 Milliarden, die von den Konzernen schon einmal gefordert worden waren. Die genaue Summe wird sowieso erst 2023 abschließend feststehen, nachdem der letzte Atommeiler vom Netz gegangen ist, wie das Ministerium erklärte.

Regierung rechnet nicht mit höheren Strompreisen durch RWE-Eon-Deal

Die Bundesregierung rechnet nicht mit steigenden Strompreisen in Folge des Megadeals zwischen RWE und Eon. Dies geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Bundestag am Montag veröffentlichte. Als Grund wird auf die Arbeit von Bundesnetzagentur und Landesregulierungsbehörden verwiesen, die Monopolgewinne verhindere. Abgesehen davon hätten Kunden die Auswahl zwischen mehr als 1.400 Stromanbietern und somit die Chance, regelmäßig einen eventuellen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter zu prüfen.

Mit Nahles fällt die SPD weiter ab

Der vielfach erhoffte Neuanfang durch die Wahl von Andrea Nahles zur Parteivorsitzenden ist bei der SPD zumindest in den Umfragen ausgeblieben. Im sogenannten Trendbarometer von RTL und N-TV rutschen die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche sogar um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent ab. Die SPD liegt in der von Forsa erhobenen Umfrage damit 3,5 Prozentpunkte unter ihrem Bundestagsergebnis. Alle anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Wenn die Bundeskanzlerin direkt gewählt werden könnte, würden sich weiterhin nur 13 Prozent der Deutschen für Nahles entscheiden. Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) kommt auf 49 Prozent Zustimmung. Laut Umfrage liegt die CDU/CSU derzeit bei 34 Prozent, die FDP kommt auf 9 Prozent. Die Grünen haben 13 Prozent auf dem Umfragekonto. Die Linke kommt auf 10 Prozent, die AfD auf 12 Prozent.

Schweiz will Welthauptstadt für Kryptowährungen werden

Die Schweiz wird ebenso eng mit ihrer ultrasicheren Landeswährung Franken in Verbindung gebracht wie mit den Alpen. Doch das Land ist auch von volatilen digitalen Währungen fasziniert: In Zug und Zürich, der Finanzhauptstadt der Schweiz, werden immer mehr Gebäude zu Umschlagplätzen für Kryptowährungen. Vier der zehn größten Initial Coin Offerings (ICOs) des vergangenen Jahres fanden in der Schweiz statt, berichtet PwC, mehr als in jedem anderen Land. Die Schweiz hofft nun, mit ihrer Bankenexpertise, niedrigen Steuern, Eliteuniversitäten und der Schweizer Marke selbst das zu erreichen, was das Silicon Valley für die USA getan hat.

Sajid Javid wird neuer britischer Innenminister

Der bisher für die Kommunen zuständige Minister Sajid Javid ist zum neuen britischen Innenminister ernannt worden. Wie die Regierung in London mitteilte, tritt Javid die Nachfolge von Amber Rudd an, die nach einem Skandal um den Umgang mit Einwanderern aus Karibikstaaten am Sonntag zurückgetreten war. Für Premierministerin Theresa May war Rudds Rücktritt ein schwerer Rückschlag: Die Regierungschefin hatte Rudd noch am Freitag ihr "volles Vertrauen" ausgesprochen, überdies finden am Donnerstag in England Regionalwahlen statt. Mays konservativen Tories droht eine Niederlage in London. Auch könnten mehrere einst konservative Gemeinderäte an die oppositionelle Labour-Partei gehen.

Raketenangriffe auf militärische Stützpunkte in Syrien

Bei Raketenangriffen auf syrische Militäreinrichtungen sind nach Angaben von Aktivsten mindestens 26 regierungstreue Kämpfer getötet worden. Die meisten Todesopfer in der Provinz Hama seien Iraner, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Nach ihrer Einschätzung ist "wahrscheinlich" Israel für die Angriffe vom Sonntagabend verantwortlich. Die israelische Armee kommentierte dies nicht.

+++ Konjunkturdaten

+ Italien/Verbraucherpreise Apr vorl. +0,1% gg Vm, +0,5% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.