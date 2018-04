Die griechischen Gewerkschaften wollen mit umfangreichen Streiks den 1. Mai begehen. Aus Protest gegen die seit 2010 andauernden Kürzungen der Löhne und Renten wollen die Seeleute und die Eisenbahner am Dienstag den Fähr- und Bahnverkehr lahmlegen. Alle Fähren werden in den Häfen der Ägäis bleiben, teilte die Seeleute-Gewerkschaft (PNO) am Montag mit. Auch die Bahnen werden nicht fahren, erklärten die Bahn-Gewerkschaften.

Im Nahverkehr von Athen soll es mehrstündige Arbeitsniederlegungen geben. Um die Mittagszeit sind Demonstrationen in Athen und anderen wichtigen Städten des Landes geplant. Das Motto laute, "wir leisten Widerstand gegen den Abbau des Sozialsystems", betonten die Gewerkschaften. Zudem soll gegen Rassismus und für ein Ende der Kriege demonstriert werden./tt/DP/jha

