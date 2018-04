Manch ein Kunde hyperventiliere regelrecht "Wir wollen jetzt online machen", berichtet Nicolas Eilken, Managing Director von Eilken Brand Building & Design. Und fügt dann hinzu: "Fairerweise muss man aber auch sagen: das Thema ist nicht einfach ein Trend, sondern wirklich wichtig." So viel steht schon heute fest: Die Welt - auch die des Designers - wird sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren definitiv verändern. Eigentlich hat sie sich bereits verändert. Beispiel gefällig? Im Jahr 2002 erschien der dystopisch angehauchte Film Minority Report. Zumindest aus Sicht all derer, die sich mit Verpackungen auseinandersetzen, war der eigentliche Star des Films nicht Tom Cruise, sondern eine sprechende Cornflakes-Schachtel. Heute ist so etwas bereits nicht mehr Science-Fiction, sondern "nur noch" Science. Der technologische Fortschritt lässt sich auch gut an etwas messen, das mittlerweile fast jeder in seiner Hosentasche trägt: ein modernes Smartphone hat 50 Millionen mal mehr Rechenpower als der Computer, mit dem die Nasa im Jahr 1969 auf dem Mond landete.

Design auf Knopfdruck?

Diese Entwicklungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt, und so werden künftig wohl vor allem monotone Jobs, wie klassische Verwaltungsaufgaben, immer mehr von Computern übernommen werden. Allerdings nicht nur. So war kürzlich zu lesen, dass der Onlinehändler Zalando 250 Marketeers ersetzen wird; durch Algorithmen und KI. Und was bedeuten diese Entwicklungen für Designer? Deren Jobs werden nicht zwingend wegrationalisiert, doch gibt es einen Trend hin zur Dezentralisierung: Statt dass Unternehmen gezielt eine Agentur ansprechen, haben sie mittlerweile die Möglichkeit, über Freelancer-Portale, wie Fiverr und 99 Designs, Aufträge grenzüberschreitend auszuschreiben und sich das beste Angebot auszusuchen. Was in der Realität nicht selten in Dumpingpreisen endet. Aber auch vollautomatisierte Varianten gibt es mittlerweile: Auf Portalen wie Tailor Brands kann der Anwender den Namen seines Produkts oder Unternehmens eingeben, ein paar kurze Fragen beantworten und erhält dann automatisch generierte Designvorschläge. "Wirkliche Individualität ist mit solchen Tools natürlich nicht möglich, da sie alle auf einem Baukastenprinzip basieren", kommentiert Eilken.

Solche Tools haben aber dennoch ihre Daseinsberechtigung und werden wohl künftig von Designern aus Fleisch und Blut bei ihrer täglichen Arbeit zum Einsatz kommen, wie es heute auch schon der Fall mit Suchmaschinen und Bilderdatenbanken der Fall ist. Dass "richtige" Designer in absehbarer Zeit obsolet werden, glaubt Eilken hingegen nicht, denn noch immer sei für den Auftraggeber die soziale Interaktion mit dem Designer ...

