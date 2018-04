Sigma Systems setzt seine starke Dynamik im Markt fort und erhält mehrfache Nominierungen für Führungsarbeit im Bereich Create-Sell-Deliver (Erstellen-Verkaufen-Liefern), mit der es Diensteanbietern bei Geschäftswachstum, Einführung innovativer Produkte und Umsetzung des Geschäftsmodells behilflich ist.

Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen in zwei Kategorien unter den Finalisten für die diesjährigen Pipeline Awards ist: (1) Innovation bei OSS und (2) Innovation bei BSS.

Diese Kategorien umfassen Innovation bei Business- und Betriebsunterstützungssystemen (BSS/OSS) und mit den beiden Awards werden die jüngsten bahnbrechenden Fortschritte bei BSS und OSS gewürdigt, darunter in den Bereichen Vertrieb, Auftragsverwaltung, Fakturierung, Instandhaltung, Netzwerkmanagement, Umsatzmanagement, Kundenpflege und sonstige betriebskritische Funktionen. Die Nominierung für die Pipeline Awards folgt unmittelbar auf die Nominierung von Sigma für mehrere weitere Branchenauszeichnungen.

Glenn Gibson, Vice President of Marketing bei Sigma, sagte dazu: "Dies ist eine wirklich spannende Zeit für Sigma. Im vergangenen Monat wurden wir als Finalisten für die Pipeline Awards, Leading Lights Awards und TMF Excellence Awards nominiert und wir waren zudem in der Stratecast-Liste der "ODAM Top 10 to Watch" aufgeführt. Wir sind hocherfreut, dass unsere harte Arbeit und unsere stetigen Investitionen in FuE so hohe Anerkennung finden, und ich möchte dem gesamten Sigma-Team meinen Dank für seine harte Arbeit aussprechen, die dafür sorgt, dass unsere Produkte die besten ihrer Klasse sind."

Um mit Sigma bezüglich seiner preisgekrönten Technologieplattform und Produkte Kontakt aufzunehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@sigma-systems.com oder besuchen Sie www.sigma-systems.com.

Über Sigma Systems

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Milner Strategic Marketing Ltd.

Chloe Purcell, +44 1473 633123

Strategic PR Manager

oder

Sigma Systems

Glenn Gibson, +1-416-827-6851

VP Marketing