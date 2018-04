Das britische Pfund im Verhältnis zum japanischen Yen (GBP/JPY) ist am Freitag deutlich gefallen. Als Auslöser für die Verluste gelten die enttäuschend ausgefallenen britischen Wachstumszahlen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Auftaktquartal nur um 0,1 Prozent. Dies ist das niedrigste Tempo seit ... The post GBP/JPY: Charttechnik angeschlagen appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...