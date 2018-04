Der EUR/USD setzt seine Abwärtsbewegung unter 1,2100 fort und so findet der Handel in Reichweite des Freitag 3,5 Monatstief statt, nach dem das CPI Deutschlands veröffentlicht wurde. Die Nachfrage nach dem US-Dollar legt indes zu und dies begünstigt die Angebote in dem Paar, da die jüngsten Inflationszahlen Deutschlands die dovish Haltung der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...