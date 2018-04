Bonn - Die bundesweit rund 62.000 Beschäftigten bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) erhalten ab dem 1. Mai mehr Geld, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Große Tarifkommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat auf ihrer gestrigen Sitzung die Annahme des Tarifverhandlungsergebnisses beschlossen, das Arbeitgeber und Gewerkschaft am 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...