Crowdinvesting: Companisto startet 100. Finanzierungsrunde

Wer über Startups spricht, spricht über die Realisierung von Geschäftsideen. So war das auch im Sommer 2012. Tamo Zwinge und David Rhotert gründeten in Berlin die Crowdinvesting-Plattform Companisto. Eine Finanzinnovation, die erstmals in Deutschland eine völlig neue Form der Unternehmensfinanzierung ermöglichte, das Crowdinvesting. Große Finanzierungssummen, samt der mit dem Investment verbundenen Chancen und Risiken, werden dabei auf die Schultern vieler Companisten verteilt - so heißen die Crowd-Investoren bei Companisto. Schon ab einem Mindestinvestment von 100 Euro kann man dort in Startups und Wachstumsunternehmen investieren. Eine spannende Gründergeschichte, die am 2. Mai 2018 mit dem Start der hundertsten Finanzierungsrunde einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Entsprechend stolz sind Zwinge und Rhotert, denn Companisto hat viele Erfolge vorzuweisen. Über 1.100 Arbeitsplätze sind durch Investitionen auf der Plattform entstanden. Fast 50 Millionen Euro wurden dort bereits investiert. Die Plattform wächst beständig, über 83.000 Companisten sind inzwischen bei Companisto registriert. Sie finanzieren gemeinsam Unternehmensbeteiligungen zwischen 100.000 Euro und 2,5 Millionen Euro, immer häufiger auch als Co-Finanzierung mit bekannten Venture Capital Gesellschaften und Business Angels. Jubiläumsrunde mit Pioniergeist: Prelovee digitalisiert Secondhand-Modehandel Die Jubiläums-Finanzierungsrunde auf Companisto ( www.companisto.com) wird vom bereits mehrfach ausgezeichneten Startup Prelovee bestritten. Dahinter stecken die beiden Gründerinnen Stephanie Neumann und Swantje Pawlitschek. Sie haben die erste Suchmaschine speziell für Secondhand-Luxusmode entwickelt. Schon heute sind 30 Partnershops mit 1,5 Millionen Produkten und 500 Marken im Sortiment. Für weitere Innovationen und das Wachstum des Startups sollen in der Crowdinvesting-Kampagne 400.000 Euro über Companisto eingeworben werden. Aus hervorragenden Ideen wirtschaftliche Erfolge machen Nach wie vor ist das Thema Unternehmensgründung in Deutschland kein einfaches Geschäft, weiß David Rhotert: "Viele hervorragende Gründungsideen drohen noch immer an der mangelnden Phantasie und Risikobereitschaft von Banken und Förderlandschaft zu scheitern. Genau das ist der Grund, warum es Companisto gibt. Wir wollen es Gründerinnen und Gründern ermöglichen, ihre Geschäftsideen umzusetzen. Unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund. Unabhängig davon, in welchen Netzwerken sie sich bewegen." Ein Engagement, dass man auch in der lebendigen Berliner Startup-Infrastruktur zu schätzen weiß. Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Technologieförderung Berlin Partner sagt dazu: "Seit Jahren sammeln Startups in Berlin das meiste Geld ein, knapp 70 Prozent, 2,96 Milliarden Euro, wurden allein im vergangenen Jahr in Berliner Unternehmen investiert. Und wir wissen, dass Crowdinvesting ein wichtiger Baustein der Startupfinanzierung ist. Deshalb freuen wir uns, mit Companisto den Marktführer am Standort zu haben, gratulieren zu dieser beeindruckenden Erfolgsgeschichte und wünschen auch für die nächsten 100 Finanzierungsrunden allen Beteiligten viel Erfolg." Über Companisto: Companisto (www.companisto.com) ist Marktführer für Crowdinvesting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beim Crowdinvesting schließen sich viele Anleger zusammen, um sich gemeinsam mit Wagniskapital an Startups und Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Die Investoren können einen Betrag ihrer Wahl investieren und erhalten eine Beteiligung am Gewinn wenn das Startup verkauft wird (Exit-Beteiligung). Aktuell sind über 83.000 Investoren bei Companisto registriert, die sich gemeinsam mit einem Finanzierungsvolumen von knapp 50 Millionen Euro an Finanzierungsrunden für Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Gemessen an der Anzahl der veröffentlichten Finanzierungsrunden war Companisto 2015, 2016 und 2017 der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland (Quelle: BVK). Ansprechpartner für die Presse: Roland Panter +49 (0)30 - 208 484 957 presse [at] companisto.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/companisto/680885.html Bildunterschrift: Die beiden Companisto Gründer und Geschäftsführer Tamo Zwinge (links) und David Rhotert starten mit Prelovee am 2. 