Ticketfrog, die für Veranstalter komplett gebührenfreie

Ticketing-Plattform, entwickelt sich mehr und mehr zum One-Stop-Shop

für Veranstalter und benennt seine Online-Plattform deshalb um in

Eventfrog. Mit einem ausgeprägten do-it-yourself Ansatz ermöglicht

die einzigartige Plattform Veranstaltern ihre Events zu erfassen,

Tickets kostenlos online zu verkaufen, die Veranstaltungen in

unzähligen Medien regional und national zu vermarkten und mit

Kaufanreizen Mehrumsatz am Event zu erzielen. Mit über 20'000 aktiven

Events ist Eventfrog.ch der grösste Veranstaltungskalender der

Schweiz und lanciert nun eine eigene mobile Event-App. In einer

weiteren erfolgreichen Finanzierungsrunde konnten kürzlich mehrere

Millionen Schweizer Franken gesichert werden.



Von der Ticketingplattform zum One-Stop-Shop für Veranstalter



Die Entwicklung über die letzten Monate hat gezeigt, dass die

Online-Ticketing-Plattform immer mehr zum One-Stop-Shop für

Veranstalter wird. Sie hilft den Veranstaltern zu profitieren und

zugleich ihr Event erfolgreich zu vermarkten. Das gebührenfreie

Ticketing liefert hierzu die Basis: So kommen 100% der

Ticketing-Einnahmen dem Veranstalter zu. Die Dienstleistungen

umfassen weiterhin diverse Vermarktungsleistungen. Auch Veranstalter

mit geringen Budgets haben die Möglichkeit, ihre Events in den Medien

online und offline bekannter zu machen. So können auch kleinere und

mittlere Veranstaltungen ihre Reichweite deutlich erhöhen und mehr

Tickets verkaufen.



Grösster Veranstaltungskalender der Schweiz mit offener API



Eventfrog vereint mehr als 20'000 Events von mehreren Tausend

Veranstaltern aus sämtlichen Regionen der Deutschschweiz und bietet

damit hierzulande den umfassendsten Veranstaltungskalender. Sämtliche

Events werden von den Veranstaltern erfasst und teilweise von

Eventfrog redigiert. Es handelt sich also nicht um "gecrawlte"

Events. Um über Eventfrog Tickets direkt online zu verkaufen, können

die Veranstalter das integrierte und komplett gebührenfreie

Ticketingsystem nutzen. Sie können aber auch einen anderen

Ticketinganbieter via Ticketinglink einbinden. Und selbstverständlich

lassen sich auch Events ohne Online-Ticketing erfassen. Die

Event-Datenbank von Eventfrog kann von Dritten genutzt und über

offene APIs kostenlos integriert werden. So können Städte-, Medien-

oder Tourismusportale einen kompletten Veranstaltungskalender

integrieren ohne sich um die Technik oder um die Erfassung der Events

kümmern zu müssen.



Über 20'000 Events jetzt auch via App



Mit der Lancierung des Veranstaltungskalenders bringt Eventfrog

zudem eine eigene Event-App heraus. Wer die App herunterlädt, hat

jederzeit Zugriff auf mehr als 20'000 Events aus der gesamten

Deutschschweiz und kann die Datenbank nach verschiedenen Kriterien

durchsuchen und filtern. Jedem App-Nutzer werden genau die

Veranstaltungen vorgeschlagen, die ihn auch interessieren. Die

Eventfrog App ist kostenlos für IOS und Android erhältlich und kann

ab sofort heruntergeladen werden.



Die Awards häufen sich



Kürzlich hat das Startup ein Jahr nach dem überraschenden Gewinn

des Masters of Swiss Web, der höchsten Auszeichnung für ein

Webprojekt in der Schweiz, und dem Gewinn mehrerer Innovationspreise,

erstmals auch noch einen internationalen Award gewonnen - den

International Ticketing Business Disruptor Award. Eine besondere

Auszeichnung für Unternehmen mit weltweit einzigartigem

Businessmodell.



Finanzierungszusage in Millionenhöhe



Einen weiteren Erfolg konnte das Oltner Startup mit dem Abschluss

der 3. Finanzierungsrunde erzielen. So steht Eventfrog nun ein

mittlerer Millionenbetrag für das weitere Wachstum zur Verfügung. Das

Geld soll insbesondere für den Ausbau der Plattform, die

Vergrösserung der Dienstleistungspalette sowie die Expansion nach

Deutschland eingesetzt werden.



