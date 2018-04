Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Jahresteuerung in Deutschland hat sich im April abgeschwächt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken, nachdem er im März noch um 0,4 Prozent gestiegen war. Auf Jahressicht ging die Teuerung auf 1,4 (März 1,5) Prozent zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten exakt diese Veränderungsraten von minus 0,1 und plus 1,4 Prozent prognostiziert.

Der nationale Verbraucherpreisindex blieb im April unverändert nach einem März-Plus von 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich nannten die Statistiker wie bereits im März einen Anstieg von 1,6 Prozent. Erwartet worden waren ein unverändertes Niveau bzw ein Plus von 1,5 Prozent.

Waren verteuerten sich auf Jahressicht um 1,6 (1,4) Prozent, darunter Energie um 1,2 (0,5) Prozent und Nahrungsmittel um 3,4 (2,9) Prozent. Für Dienstleistungen mussten 1,5 (1,8) Prozent mehr gezahlt werden, darunter für Wohnungsmieten 1,6 (1,6) Prozent.

Die endgültigen Ergebnisse werden am 16. Mai veröffentlicht

Für den Euroraum erwarten Analysten - nach den Schätzungen von Ende der vergangenen Woche - einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,4 (1,3) Prozent. Eurostat wird die Daten am Donnerstag (11.00 Uhr) veröffentlichen.

In Italien hatte sich der Preisanstieg im April sehr moderat gezeigt, wie die Statistikbehörde Istat am Vormittag mitgeteilt hatte. Dort lag die Jahresrate bei lediglich 0,5 Prozent, im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,1 Prozent. Anders in Frankreich: Dort nahmen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zu und um 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat.

Beobachter erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Sommer darüber entscheiden wird, ob und wie sie ihre Anleihekäufe, mit denen sie die Inflation antreiben will, ab Oktober weiterführen wird. Mit einer ersten Zinserhöhung wird derzeit frühestens für Mitte 2019 gerechnet. Anhaltend schwache Inflationsdaten könnten aber die Erwartung stützen, dass sich die EZB bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik länger als bisher erwartet Zeit nimmt.

