Die Fünf-Sterne-Bewegung erklärt Gespräche über eine Regierungsbildung für gescheitert. Jetzt gehen den Politikern die Alternativen aus.

Die Fünf-Sterne-Bewegung sieht die Verhandlungen für eine Regierung in Italien als gescheitert an. Die Protestpartei wolle Staatspräsident Sergio Mattarella bitten, Neuwahlen im Juni einzuleiten, sagte Parteichef Luigi Di Maio am Montag auf Facebook.

"Für mich gibt es keine andere Lösung: Wir müssen so schnell wie möglich neu wählen", sagte Di Maio. "Ich habe nie gedacht, dass es ...

