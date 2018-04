Der Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile mit dem US-Rivalen Sprint ist nun endlich beschlossen. Beide Unternehmen haben am Sonntagabend eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, wonach die beiden Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammengeführt werden sollen. Hierbei soll der deutsche Mutterkonzern Deutsche Telekom an dem künftigen Unternehmen 42 Prozent halten, der japanische Sprint-Anteilseigner Softbank erhält 27 Prozent, der Rest geht in den Freefloat über.

Entsprechend positiv reagierte das Wertpapier der Deutschen Telekom und schoss zunächst in die Höhe - trotz Brückentag. Der langfristige Trendverlauf seit 2012 in dem Wertpapier der Deutschen Telekom zeigt sich ebenso zuversichtlich, die Aktie tendiert in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte sich bis auf ein Verlaufshoch von gut 18,00 Euro Anfang 2017 hochschrauben. Seitdem läuft der Wert zwar seitwärts, dies kann jedoch im Rahmen einer Konsolidierung betrachtet werden und hält im Kursverlauf der Aktie noch gewisses ...

